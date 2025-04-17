Систему активной дегазации установят в КПО «Нева» в Солнечногорске

Систему активной дегазации установят в комплексе по переработке отходов «Нева» в Солнечногорске в 2025 году. Это позволит решить проблему неприятного запаха, на который периодически жалуются жители ближайших к предприятию населенных пунктов.

Чтобы продемонстрировать работу и эффективность системы, жителей пригласили на экскурсию в комплекс по переработке отходов «Восток» в Егорьевске. Здесь в 2024 году было установлено и запущено оборудование для активной дегазации. В поездке приняли участие первый заместитель главы округа Александр Кузьмин и руководство «Невы».

«Нам подробно рассказали о работе системы активной дегазации в этом комплексе по сбору газа, транспортировке, обработке и сжиганию. До ее запуска жители близлежащих населенных пунктов также обращались по выделению запахов, а после установки системы обращения минимизировались», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

Активная дегазация включает в себя откачку биогаза с использованием специализированного оборудования. Полученный газ может быть использован для выработки электроэнергии или сжигаться на факельной установке.

«Оборудование мы передадим в комплекс по переработке отходов „Нева“. Оно позволит исключить превышение предельно допустимой концентрации за пределами санитарно-защитной зоны», — рассказал генеральный директор комплекса «Восток» Игорь Крицкий.

Для жителей была организована подробная экскурсия по предприятию, где они смогли ознакомиться с технологическими процессами.

«Ответы на вопросы все мы получили. Поняли, как работает система дегазации, все информативно. Руководство предприятия открыто для диалога», — поделилась жительница поселка Поварово Жанна Пронина.

Сейчас в комплексе по переработке отходов «Нева» идет подготовка к установке системы активной дегазации, одним из этапов которой является анализ состава и объемов газа.