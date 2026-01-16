Системная работа с безнадзорными животными началась в Серпухове

Заместитель главы округа провела встречу с представителями местных приютов. По итогам был составлен предварительный план действий.

В начале года управление под руководством заместителя главы муниципалитета Марии Барышевой начало работу по решению проблемы безнадзорных животных. В первую неделю поступило много обращений от жителей, обеспокоенных безопасностью и желающих помочь животным.

На встрече с представителями приютов обсудили хронические проблемы: нехватку ресурсов, трудности с поиском хозяев для питомцев, а также организационные и финансовые барьеры.

В результате был сформирован предварительный план совместных действий, который включает совершенствование механизмов отлова и содержания животных, развитие сотрудничества с волонтерскими организациями, информационную поддержку программ по усыновлению и меры по профилактике бездомности животных.

Мария Барышева выразила надежду на плодотворное сотрудничество с приютами и общественностью для обеспечения безопасности и комфорта жителей.