Система управления топливными долгами предприятий ЖКХ появится в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Электронную систему управления задолженностью предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы создадут в Московской области. Главным пользователями нового цифрового реестра станут администрации городских округов, поставщики ТЭР, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, Подмосковный единый информационно-расчетный центр.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона Евгения Хромушина, автоматизированная система позволит повысить эффективность контроля за платежной дисциплиной в регионе.

«Мы ожидаем, что за счет работы системы задолженность предприятий ЖКХ за ТЭР снизится, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на надежности предоставления коммунальных услуг жителям Подмосковья», — пояснил Хромушин.

Благодаря новой системе все участники топливно-энергетической цепочки смогут самостоятельно загружать в нее данные и получать информацию обо всех задолженностях в этой сфере.

Ожидается, что система заработает четвертом квартале этого года.

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