Система госуслуг вышла на новый уровень в Раменском округе

На форуме «Есть результат!» партия «Единая Россия» подвела итоги работы по направлению «Государство и человек» за последние пять лет. Одной из ключевых тем стало развитие цифровых сервисов в Подмосковье, которыми активно пользуются жители Раменского округа.

За последние годы большинство востребованных услуг в Подмосковье перешли в электронный формат. Жители Раменского округа получили возможность оформлять документы, подавать заявления и получать меры поддержки без посещения учреждений. Такой подход позволил сократить время ожидания и сделать взаимодействие с государственными структурами более удобным.

Особое внимание уделено социальным сервисам. Через региональный портал жители могут оформить детские пособия, выплаты по беременности, а также воспользоваться мерами поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции. Многие процедуры теперь доступны онлайн, что избавляет людей от необходимости собирать бумажные документы и стоять в очередях.

Одним из самых востребованных направлений остается сфера дополнительного образования. Родители записывают детей в кружки, спортивные секции и школы искусств через электронные сервисы. Подготовка к летнему сезону также проходила в цифровом формате, благодаря чему места в популярных программах распределялись оперативно и прозрачно.

Директор Раменского центра развития творчества детей и юношества Наталья Ушкова рассказала, что портал помогает семьям быстро находить нужную информацию и выбирать подходящие занятия для детей.

«Семьи на портале мос. рег.ру могут ознакомиться с программами художественной направленности, узнать подробности об изобразительном и прикладном искусстве, вокальном творчестве, посмотреть расписание и подать заявку на выбранные кружки. Родители выбирают занятия вместе с детьми, ориентируясь на их интересы и способности», — отметила Наталья Ушкова.

Развитие цифровых сервисов остается одним из приоритетов Подмосковья. Электронные услуги продолжают расширяться, а жители округа получают доступ к новым возможностям в сфере образования, социальной поддержки и взаимодействия с органами власти.