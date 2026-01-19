Бойцы СВО и их семьи в Подмосковье получают ряд региональных мер поддержки. Для их удобства выстроили четкую систему с цифровыми сервисами и алгоритмами, которые помогают быстро и удобно оформлять льготы. Важность этой работы еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев .

В прошлом году в Подмосковье сделали важный шаг для развития системы поддержки ветеранов СВО. Теперь они могут получать услуги в каждом МФЦ региона. Туда можно обратиться по вопросам страхового обеспечения, поощрений при награждении, поступлении ребенка без экзаменов в вузы Минобороны. Кроме того, на региональном портале доступен сервис, при помощи которого можно по одному заявлению получить 17 госуслуг.

Губернатор напомнил, что почти 1,5 тысячи Подмосковья получили серьезные травмы, из них 453 человека нуждаются в особом внимании.

«Прошу глав совместно с Госфондом и Ассоциацией ветеранов делать все необходимое, чтобы квартиры, дома, подъезды, где живут наши герои, включали стандарты доступной среды. Мы касались этого вопроса, и у нас есть хорошая динамика», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил депутатов и активистов за работу и напомнил, что ветераны должны продолжать получать особую заботу.