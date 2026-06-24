Система «Честный знак» помогает отслеживать качество продукции в Лыткарине

В городском округе Лыткарино национальная система цифровой маркировки «Честный знак» активно помогает предприятиям контролировать качество своей продукции. На предприятии «Старатели» эта система обеспечивает полную прослеживаемость товара с момента изготовления до конечного потребителя и защищает рынок от недобросовестных производителей.

Каждый товар маркируется индивидуальным Data Matrix-кодом, содержащим всю необходимую информацию: от момента изготовления до состава и срока годности. Покупатели могут сканировать этот код через приложение «Честный знак» и проверять данные. Если информация не совпадает с указанной на упаковке, они могут отправить жалобу прямо из приложения.

Основная часть кодов печатается сразу на упаковке товара, остальные — на линиях с помощью автоматических или ручных аппликаторов. Затем эти коды считываются камерами технического зрения или терминалом сбора данных и вводятся в оборот в систему.

Главный инженер ООО «Старатели» Олег Ермилов отметил, что рабочая группа эффективно поработала над внедрением системы, подобрав правильное оборудование вместе с интегратором.

Сейчас предприятие работает над вторым этапом системы — агрегацией. Вместо считывания каждого кода по отдельности формируется общий агрегационный код для групповой упаковки, что позволяет сократить объем документов при отгрузках крупным клиентам.