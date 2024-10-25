Система-112 в Одинцове приняла почти 11 тысяч обращений за неделю

Система-112 за неделю приняла более 10 800 обращений от жителей. Большая часть звонков касалась вызова скорой медицинской помощи.

Обращения в полицию и Госавтоинспекцию поступили 1 310 раз. По линии пожарных и спасателей зафиксировано 98 вывозов, в газовую службу — 317.

«В последнее время участились случаи использования мошенниками новой схемы — преступники представляются сотрудниками „Почты России“. Они сообщают о якобы доставленной посылке из-за границы и требуют оплатить таможенный сбор», — предупредил начальник единой дежурной диспетчерской службы Одинцовского округа Дмитрий Клевакин.

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