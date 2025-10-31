Система-112 Подмосковья приняла 11 тысяч заявок через мобильное приложение за год

Жители Подмосковья все активнее пользуются мобильным приложением «112 МО» — с начала года через него поступило более 11 тысяч обращений в службу спасения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной Системы-112.

Приложение, запущенное в 2017 году, помогает не только в экстренных ситуациях, но и в повседневной жизни. С его помощью можно вызвать экстренные службы или врача на дом, отслеживать прибытие скорой помощи или аварийной газовой службы, а также ознакомиться с рекомендациями действий при чрезвычайных ситуациях.

Дополнительно через приложение можно оформить ДТП по европротоколу, узнать об эвакуации автомобиля и проложить маршрут до перехватывающих парковок. Все функции «112 МО» доступны бесплатно.