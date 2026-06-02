Система-112 и филиал МГИМО запустят совместный проект в Одинцове

Система-112 Московской области внедряет в работу интеллектуального робота-переводчика для обработки обращений на иностранных языках. Проект реализуется при участии Одинцовского филиала МГИМО.

Новая технология позволяет автоматически принимать обращения на экстренный короткий номер «112», распознавать речь заявителя на одном из семи языков, переводить информацию на русский для оператора региональной системы-112 и передавать данные о происшествии для дальнейшего реагирования экстренных служб. Робот-переводчик поддерживает европейские языки и языки ближнего зарубежья.

Тестировали агрегат преподаватели и студенты Одинцовского филиала МГИМО. Это позволило смоделировать реальные сценарии обращений в систему-112 Московской области, проверить качество распознавания речи и отладить работу алгоритмов перевода.