Сироты из Солнечногорска получили сертификаты на покупку мебели и техники

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили денежные сертификаты для приобретения новой мебели и техники в Солнечногорске. Ранее юные жители округа получили жилищные сертификаты и уже приобрели собственные квартиры.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Всероссийского комитета поддержки Путина Роман Путин, начальник Окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян, руководитель благотворительного фонда «Дари добро» Алексей Алексеев и представитель «Фабрики птицы» Людмила Ходор.

«Четверо ребят из Солнечногорска, которые ранее приобрели квартиры по жилищным сертификатам, получили дополнительную помощь по обустройству собственного жилья. Мы надеемся, что это станет доброй традицией, и мы ежегодно станем оказывать подобную поддержку ребятам», — отметил председатель Всероссийского комитета поддержки Путина Роман Путин.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Сертификаты подготовило Окружное управление социального развития № 20 Минсоцразвития Московской области при поддержке «Фабрики птицы», благотворительного фонда «Дари добро» и Всероссийского комитета поддержки Путина. Благодаря такому подарку от спонсоров дети смогут приобрести новую мебель и технику.

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