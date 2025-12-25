Сирота в Воскресенске получил квартиру по губернаторской программе

Данила Кондратьев получил ключи от квартиры по губернаторской программе. С новосельем его поздравил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Свое жилье есть — это самое главное. Дальше можно что-то необходимое докупить. Учеба у меня кончается, я иду в армию. За счет программы мне осталось взять только машину, и для счастья у меня все, что нужно», — сказал Данила.

С новосельем Данила поздравил глава округа Алексей Малкин. Молодой человек познакомил его с бабушкой Ириной Александровной. В канун Нового года она поблагодарил всех за возможность исполнить мечту.

«Спасибо большое главе и губернатору Андрею Воробьеву за такую программу. Квартира в 18 лет — это старт, который не все себе могут позволить», — добавила она.

Данила получил квартиру в рамках губернаторской программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2025 году в Воскресенске выдали 28 объектов жилой недвижимости.