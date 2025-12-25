Сирота в Раменском получила квартиру по муниципальной программе

Ирина Свидунова в Раменском получила квартиру по муниципальной программе «Жилище». Глава округа Эдуард Малышев поздравил ее с новосельем и вручил ключи.

«Я много думала и референсы смотрела: подвеску по потолку сделать, мебель в одной цветовой гамме. Я думаю, найду много новых знакомых, работу, и качество жизни улучшится», — поделилась Ирина Свидунова.

Опекун девушки тоже рада за свою подопечную. Вместе уже успели обсудить все преимущества жилья.

«Мы знали, что мы получим квартиру, но не думали, что в новостройке. Квартира понравилась. Красивое расположение, красивый комплекс», — сказала опекун Татьяна Камалова.

Недвижимость подобрали в рамках муниципальной программы «Жилище».