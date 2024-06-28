Сирота Никита Зайцев из Воскресенска получил ключи от новой квартиры

В городском округе Воскресенск продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава округа Алексей Малкин вручил ключи от новой квартиры Никите Зайцеву.

Квартира, расположенная в селе Барановское, была капитально отремонтирована в рамках муниципального контракта. В ходе ремонта были полностью обновлены коммуникации, выполнена современная внутренняя отделка, а также установлены новая сантехника и газовая плита.

«Мы стараемся создать все условия для того, чтобы наши дети, оставшиеся без попечения родителей, чувствовали поддержку государства и общества. Каждый ребенок должен расти в условиях, достойных нормальной жизни», — отметил Алексей Малкин.

Напомним, что программа поддержки молодых людей из числа детей-сирот осуществляется при активном содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, администрации городского округа Воскресенск и управления опеки и попечительства Министерства социального развития Московской области.

Такие меры поддержки направлены на обеспечение молодых людей качественным жильем и помощь в адаптации к самостоятельной жизни.

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