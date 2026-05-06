Сирень в память о героях Великой Отечественной войны высадили в Воскресенске

6 мая, в День воинской доблести Подмосковья, в городском округе Воскресенск прошла патриотическая акция — возле озера Светлое в микрорайоне Лопатинский высажено 25 саженцев сирени и туи. Посадка приурочена к увековечению памяти жителей округа, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Участие в мероприятии приняли более 50 человек: депутаты «Единой России», молодогвардейцы и сторонники партии, сотрудники администрации, представители МБУ «Благоустройство и озеленение», школьники, работники ООО «Завод полимерной изоляции» и местные жители.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин сказал: «Акция направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Каждое молодое дерево — символ благодарности и уважения к героям, память о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, проявил стойкость и мужество во имя Родины».

Один из молодых участников акции Евгений поделился впечатлениями: «Сирень издавна считается символом Победы, весны и мирной жизни. Для меня было очень важно принять участие в такой акции — это возможность выразить благодарность ветеранам и сохранить память о подвиге нашего народа. Хочется, чтобы будущие поколения знали и помнили, какой ценой была завоевана Победа».