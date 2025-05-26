Синхронистки из Можайска защитили спортивные разряды на первенстве Подмосковья

На первенстве Подмосковья выступила команда «Можайск-1» под руководством тренеров Виктории Штаф и Софии Богомоловой. В итоге 10 спортсменов 2014–2016 годов рождения защитили свои спортивные разряды.
Группа в составе Александры Понасенковой, Арины Бондаренко, Софьи Лапиной, Ксении Холодковой и Софии Захаровой выполнили третий взрослый разряд. Такой же разряд подтвердили Александра Болотникова и дуэт Арины Бондаренко и Александры Фурта.
Ранее воспитанники Дворца спорта «Багратион» завоевали медали на международном турнире в Бресте по синхронному плаванию. Обладателями золота стали Виктория Акимова в категории «трофи соло», Кирилл Дудин в «мужском соло», тренеры Виктория Штаф и София Богомолова победили в категории «мастерс дуэт». Полина Кустова и Дарья Никулица, выступавшие в категории «дуэт» до 10 лет, завоевали бронзовые медали.
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