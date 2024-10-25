Синхронистки из Можайска победили на областных соревнованиях

Спортсменки из Можайска завоевали три золота на соревнованиях по синхронному плаванию в Наро-Фоминске. Они успешно выступили на первых заплывах после каникул.

Можайск на состязаниях представили воспитанницы спортивного клуба по синхронному плаванию «Либерти». Победителями в категории «Фигуры» от 10 лет и младше стали Николь Омельченко и Ника Иванова. На втором месте оказались Злата Бикмухаметова и Ника Загидова.

Лучшими спортсменки из Можайска также стали в номинации «Соло». Девочки волновались, но прекрасно продемонстрировали свою программу, отметила их тренер Анастасия Матвеева.

Она также добавила, что девочки тренируются по три-четыре часа несколько раз в неделю. Занимаются как в зале, так и в бассейне Дворца спорта «Багратион».

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