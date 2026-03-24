Синхронистки из Чехова стали призерами всероссийских соревнований

В рамках федеральной программы «Спорт России» с 15 по 20 марта в Ханты-Мансийске проходили соревнования «Жемчужина Югры», которые объединили более 220 участников из 14 регионов России. Для спортсменов 13-15 лет соревнования стали отборочными стартами на Спартакиаду учащихся.

Золотые медали в дисциплине «дуэт» завоевали Анна Люосева и Мария Боярская. В программе «комби» победу одержали сразу 10 спортсменок сборной Подмосковья: Александра Александрова, Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, Кристина Кузнецова, София Курникова, Анна Люосева, Виктория Петрова, Алеся Трофименко, Полина Щекотихина и Мария Чечель.

Среди мужчин и женщин старше 15 лет первенство в дисциплине «группа» заняли Ксения Акчибаш, Екатерина Акчибаш, Софья Бабиченко, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Анастасия Никитенко, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк и Алина Щежина. В «дуэт-технической программе» лидерами стали Анастасия Никитенко и Яна Ковальчук.

Серебряные награды в категории девушек 13-15 лет в дисциплине «группа» получили Мария Боярская, Диана Воробьева, Елизавета Игнатенко, София Курникова, Анна Люосева, Алеся Трофименко, Мария Чечель, Полина Щекотихина, Александра Александрова и Кристина Кузнецова. Второе место в «акробатической группе» среди мужчин и женщин старше 15 лет заняли Екатерина Акчибаш, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Анна Супрунюк, Алина Щежина, Ксения Акчибаш и Виктория Сидоренко.

В дисциплине «дуэт-смешанный» в технической и произвольной программе серебро завоевали Ксения Акчибаш и Максим Чернышев. Все спортсмены являются воспитанниками Училища олимпийского резерва № 4 в Чехове.