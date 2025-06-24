Синхронистка из Чехова выступит на международном первенстве

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Спортсменка Валерия Плеханова, выступающая в синхронном плавании, представит муниципальный округ Чехов на международных соревнованиях. Подготовили ее тренеры Ольга Брусникина и Оксана Самохвалова.

С 25 по 29 июня в Афинах состоится первенство Европы по синхронному плаванию, в котором примут участие пловцы из разных стран мира, включая Грузию, Испанию, Германию, Украину, Францию, Великобританию, Израиль, Швейцарию, Словакию, Хорватию, Словению, Австрию, Италию, Мальту, Чехию и другие.

Соревнования пройдут по международным правилам European Aquatics, с введением новых ограничений, среди которых впервые установлен лимит на длительность гибридов — 25 секунд.

Подготовка спортсменов из муниципального округа Чехов по синхронному плаванию и другим видам спорта проходит при поддержке Минспорта Московской области и региональной программы «Спорт Подмосковья».