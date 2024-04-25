Синхронистка Гелена Топилина провела мастер-класс в Химках | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:11 Синхронистка Гелена Топилина провела мастер-класс в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Трехкратная чемпионка мира Гелена Топилина провела мастер-класс по синхронному плаванию ученикам Кутузовской школы в Химках. Заслуженный мастер спорта России поделилась секретами спортивных достижений.

Спортивный урок нацелен на то, чтобы показать детям азы как классической техники плавания, так и синхронной. Гелена Топилина раскрыла секреты самых популярных фигур в зрелищном виде спорта.

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«Я считаю, что многого удалось достичь именно потому, что я не была лидером, первой среди первых. Это были достаточно сложные 17 лет спортивной карьеры, когда я часто проигрывала, или, когда проходила отбор в команду на детский чемпионат мира, я попадала туда последним или даже предпоследним номером. Это закалило меня», — прокомментировала Гелена Топилина.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Часть спортшкол и других образовательных учреждений Химок оснащены бассейнами, поэтому у детей есть возможность развиваться в водных видах спорта. Школьники и взрослые регулярно участвуют в соревнованиях по плаванию.

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