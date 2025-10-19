Символы эстафеты «Салют Победе!» передали из Можайского в Одинцовский округ

В рамках XI этапа эстафеты «Салют Победе!» в Можайске состоялась торжественная церемония передачи ее главных символов Одинцовскому городскому округу. Событие приурочили к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, депутат Совета депутатов и председатель Совета ветеранов Нина Истратова, председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова, начальник территориального управления «Никольское» Олег Демченко, председатель координационного Совета по делам ветеранов Одинцовского городского округа, советник главы Одинцовского городского округа, генерал-майор ракетных войск стратегического назначения Михаил Солнцев поприветствовали участников мероприятия.

Юнармейцы из Можайска вынесли на сцену символы эстафеты: копию Знамени Победы, копию скульптуры «Родина-мать зовет» и капсулу времени. Гости муниципалитета возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю и Вечному огню в Парке Победы. Помимо этого, для них провели экскурсию по экспозиции Великой Отечественной войны в выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра.

«У страны, которая не помнит своего прошлого, нет будущего. Наша с вами задача — сберечь память о подвигах и передать ее подрастающим поколениям!» — подчеркнула Нина Истратова.

Торжественную атмосферу мероприятию придали стихи и песни, посвященные древнему городу, и выступление ансамбля «Калинка».