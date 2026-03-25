Школьные лесничества Подмосковья пригласили на конкурс по созданию талисмана
Движение «Школьные лесничества» Московской области объявляет конкурс на создание уникального символа (талисмана). Участникам предлагается разработать персонаж или объект, который будет отражать дух движения, сочетая в себе традиции, динамику и возможности роста.
Основные требования к символу: преемственность и традиции — связь с профессией лесничего и природой Подмосковья, а также динамика и возможность роста — символ не должен быть статичным, необходимо предложить идею его трансформации.
Форматы предоставления работ: рисунок от руки или в графическом редакторе, описание концепции, где вы объясняете, кто ваш герой и как он растет и меняется вместе с участниками движения, а также контактные данные автора: Ф.И.О., адрес электронной почты и телефон.
Критерии оценки:
- Оригинальность: сочетание традиций леса и технологий футуризма;
- Масштабируемость: легкость изображения символа на значке и возможность его «оживления» в анимации;
- Вариативность: наличие идеи «эволюции» (разные стадии роста талисмана);
- Узнаваемость: связь с Московской областью и движением школьных лесничеств.
Работы принимаются до 30 апреля 2026 года на электронную почту gkumol_podrost@mosreg.ru. Экспертное голосование и подведение итогов пройдут до 30 мая 2026 года.
Главный приз — символ победителя станет официальным лицом движения «Школьное лесничество» Московской области. Для авторов лучших работ предусмотрены специальные призы.