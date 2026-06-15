Симфонический оркестр Мособлфилармонии выступил на сцене Московской консерватории

С 12 по 15 июня в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского проходит IX Всероссийский музыкальный фестиваль «Рожденные Россией». Симфонический оркестр Московской областной филармонии под управлением Дмитрия Юровского впервые выступил на прославленной сцене. Это знаковое событие для коллектива.

В марте художественным руководителем оркестра стал Дмитрий Юровский — представитель известной музыкальной династии. Он подчеркнул, что для него участие в модернизации оркестра — это важный профессиональный и творческий вызов. Одним из ключевых направлений в развитии оркестра станет расширение репертуара и усиление многожанровости программ.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что выступление оркестра на фестивале «Рожденные Россией» — это новая страница в истории профессионального сотрудничества подмосковного оркестра и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В воскресенье, 14 июня, на сцене Большого зала Московской государственной консерватории Симфонический оркестр Московской областной филармонии представил слушателям Второй концерт Рахманинова, за роялем — солист Дмитрий Маслеев, и Вторую симфонию П. И. Чайковского, а также «Вальс» к драме Лермонтова «Маскарад» А. Хачатуряна и увертюру «Сон на Волге» Аренского.

Фестиваль «Рожденные Россией» приурочен ко Дню России. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Соловьев. Одной из особенностей мероприятия является приглашение фольклорных коллективов на сцену Большого зала Московской консерватории в День России.