Силовые структуры напомнили студентам Подмосковья правила поведения при теракте

Всероссийские учения по антитеррористической защищенности прошли во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье». Правила поведения в случае ЧС напомнили представители МВД, МЧС и Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В рамках учений для студентов провели классный час, на котором рассказали о правилах поведения при угрозе теракта, а также практические занятия с отработкой действий в случае вооруженного нападения или обнаружения взрывного устройства.

Всего в учениях приняли участие более двух тысяч студентов и свыше 500 сотрудников колледжа.

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