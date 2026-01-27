Сильный снегопад не помешал работе общественного транспорта в Шатуре

Автобусы округа исправно ходят по всем 43 маршрутам. Срывов рейсов из-за снегопада, который начался в ночь на 27 января, нет.

По словам заместителя начальника местной производственной базы Мострансавто Веры Родионовой, весь подвижной состав работает в обычном режиме. С раннего утра на автостанциях и дорогах округа трудятся дворники и работает снегоуборочная техника, чтобы пассажиры успевали по своим делам. Снег вывозится согласно договору. Вера Родионова также добавила, что в прошлый снегопад, который накрыл округ в новогодние праздники, с автостанции вывезли 800 кубометров снега.

Дорожные службы расчищают от снега подъезды к автобусным остановкам. В случае, если водитель заметил снежное препятствие при высадке и посадке пассажиров на остановках, он может сообщить об этом диспетчеру, а тот в свою очередь — дорожникам.

Такая слаженная работа помогает оперативно решать вопросы с очисткой посадочных площадок на остановках.