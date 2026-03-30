Сильнейших в народном жиме определили в Раменском

Турнир объединил более 50 атлетов в возрасте от 14 до 35 лет. По регламенту соревнований, взрослые участники должны были выжать штангу, вес которой равен их собственному весу, на максимальное количество повторений. Для юношей младше 18 лет условия были чуть мягче — вес снаряда составлял ровно половину от их массы тела.

«Атмосфера в зале „Атлета“ была наэлектризована. Под крики поддержки товарищей и звон железа каждый участник выкладывался до последнего сантиметра движения грифа. Судьи фиксировали впечатляющие результаты, отмечая, что уровень подготовки раменской молодежи растет с каждым годом. В упорной борьбе, где все решали буквально одно-два финальных повторения, определились победители в своих весовых и возрастных категориях», — отметили организаторы.

Золотые награды завоевали Олег Власенко, Никита Коваленко, Владимир Клещатников, Иван Николаев, Максим Дрожжин, Даниил Крафт и Иван Корытный.