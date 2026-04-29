Силач Русский Халк выступит в парке в Раменском 1 мая
В Раменском городском парке культуры и отдыха в первый день мая состоится показательное выступление одного из самых узнаваемых российских силачей. Яркую праздничную программу зрителям представит Сергей Агаджанян, известный под прозвищем Русский Халк.
Заместитель президента Федерации силового экстрима России неоднократно устанавливал мировые рекорды в силовых номерах.
Мероприятие приурочат к празднованию Дня весны и труда. Во время зрелищного выступления атлет из Люберец продемонстрирует публике возможности человеческого тела. В программе заявлены следующие трюки: разрыв грелки надуванием, ломание стальных шпилек голыми руками, сворачивание в трубочку обычной кухонной сковороды, а также сгибание о собственные зубы арматурного прута диаметром 14 миллиметров.
Кульминацией номера станет буксировка автомобиля марки «Газель» и повторный эффектный разрыв грелки.