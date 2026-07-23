Силач Русский Халк выступит в детском санатории в Бронницах 30 июля

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян 30 июля посетит пациентов Детского бронхолегочного санатория № 8 в Бронницах. Русский Халк проведет зарядку для детей.

Сергей Агаджанян также расскажет о восстановлении после серьезных физических нагрузок и продемонстрирует силовое шоу.

Русский Халк сломает стальные шпильки, также скрутит в трубочку походную миску и надует до разрыва грелку, буксируя легковой автомобиль.

Спортсмен также ответит на вопросы детей и выдаст грамоты тем, кто примет наиболее активное участие в мероприятии.

Встречу организуют волонтерское движение «Мы с тобой» и Федерация силового экстрима России.