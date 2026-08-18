Силач Русский Халк выступит на открытии танцевального фестиваля в Жуковском

Многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, выступит на открытии четвертого областного танцевального фестиваля «Спас для всех нас». Мероприятие пройдет 20 августа в Жуковском.

Фестиваль объединит коллективы проекта «Активное долголетие» со всего Подмосковья.

Во время показательной программы силач из Люберец свернет в трубочку сковороду, сломает стальные шпильки, бур по бетону и напильник. Еще одним номером станет надувание грелки до разрыва.

Агаджанян занимает пост заместителя президента Федерации силового экстрима России. Он считается одним из самых возрастных действующих спортсменов, выступающих с номерами сценического силового экстрима и устанавливающих рекорды.

В Жуковский атлет приедет, чтобы поддержать участников танцевального фестиваля.