Сигналов о неисправности дверей стало на 30% меньше в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:00 Сигналов о неисправности дверей стало на 30% меньше в Подмосковье ГУСТ МО

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Жители Московской области стали реже жаловаться на поломку входных дверей в мае. В ГУСТ Подмосковья заявили, что показатели снизились на 30%, при этом, из семи муниципалитетов сигналов о поломках не поступало.

По данным ГУСТ, среди требований законодательства к входным дверям многоквартирных домов — наличие самозакрывающих устройств, ограничителей хода и уплотняющих прокладок. Кроме того, окраску нужно проводить не реже раза в шесть лет, а на площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви.

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