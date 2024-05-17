Швейный цех по производству пальто откроют в Серпухове | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:47 Швейный цех по производству пальто откроют в Серпухове Главгосстройнадзор МО

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Швейный цех по производству верхней одежды откроют в Серпухове. Подмосковный предприниматель получил разрешение на возведение мини-фабрики благодаря помощи Центра содействию строительства региона.

Как рассказали Главстройнадзоре Московской области, производитель планирует выпускать до двух миллионов изделий в год, используя ткани и фурнитуру российского производства.

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По проекту здание цеха будет двухэтажным, а площадь производственных площадей составит 1, 4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится зона приемки ткани и фурнитуры, зона контроля качества готовой продукции, упаковки и хранения готовых изделий.

Завершить строительство планируется в мае 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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