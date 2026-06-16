Швейную мастерскую для бездомных открыли в Химках

В Химках на базе общественно-церковного приюта для бездомных «Теплый прием» 14 июня открылась швейная мастерская. Теперь подопечные смогут освоить еще одну востребованную профессию.

Мастерская стала вторым профессиональным направлением центра после кожевенного производства, где трудоустраивают людей, завершивших реабилитацию. Программа предусматривает обучение пошиву постельного и нательного белья, спортивных костюмов, пижам, шоперов и текстильной упаковки. Кроме того, мастерская будет обеспечивать приют необходимой текстильной продукцией, что позволит сделать учреждение более автономным.

«Мы выяснили, что швейное производство — самый эффективный вариант трудовой реабилитации женщин. Поэтому решили обучить подопечных этой профессии. На средства гранта закупили все необходимое оборудование. Новая профессия даст девушкам шанс найти работу, а наша главная задача — помочь человеку вернуться к нормальной жизни в обществе», — отметил директор «Теплого приема» Илья Кусков.

Проект вносит важный вклад в комплексную работу по социальной адаптации: полученные навыки помогут подопечным обрести финансовую стабильность и сделать шаг к самостоятельной жизни.

«В „Теплом приеме“ делают очень важное и по-настоящему человечное дело. Швейная мастерская — это возвращение людям веры в себя и чувства собственного достоинства. Дать человеку шанс на честный труд, помочь ему найти почву под ногами — это и есть настоящая социальная поддержка», — поделилась депутат партии «Единая Россия» Ирина Спирина.

Социально-реабилитационный центр для бездомных «Теплый прием» открылся в 2017 году. Одновременно в нем могут проживать до 70 человек. Подопечным предоставляют временное жилье, пятиразовое питание и помощь специалистов: социального работника, врача и психолога. Учреждение оборудовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием бездомных ведется через мобильную службу, «Автобус милосердия» и уличные социальные организации. В центре можно находиться до трех месяцев.