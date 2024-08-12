Швейную фабрику построят на льготном участке земли в Подольске

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Компания «Стройсетьресурс» построит в Подольске швейную фабрику по производству одежды и нательного белья. Это позволит обеспечить импортозамещение и создать 25 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, предприятие построят на участке, полученном по программе «Земля за рубль». По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют 96 миллионов рублей.

«Для жителей Подольска на фабрике будет создано не менее 25 новых рабочих мест. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует уже во втором квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию комплекс и выпустить первую продукцию компания рассчитывает в 2027 году», — рассказала она.

На предприятии будут изготавливать платья, юбки, блузки, галстуки, нижнее белье и многое другое. На полученном участке возведут комплекс, где обустроят производство, склады, административные и другие помещения.

«Ставка один рубль в год будет сохраняться на весь срок действия договора аренды», — добавила министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.

Программа «Земля за рубль» позволяет предпринимателям расширять производство и запускать импортозамещающие проекты. Ее продлили до конца года. Подобрать участок можно на инвестиционной карте региона, а подать заявку — по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«В сторону Украины дышать боятся». Почему поведение МАГАТЭ настолько невнятное?

ОИ-2028 могут пройти без бокса. Угроза исключения реальна?

Запрет гаджетов для звонков в зоне спецоперации назвали оправданным

Альтушки против скуфов по-американски, или Зачем миру нужна «защита от дурака»

Кое-кто кое-где кое-чем. Релиз МАГАТЭ об обстреле Киевом ЗАЭС как скверный анекдот

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте