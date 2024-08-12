Швейную фабрику построят на льготном участке земли в Подольске

Компания «Стройсетьресурс» построит в Подольске швейную фабрику по производству одежды и нательного белья. Это позволит обеспечить импортозамещение и создать 25 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, предприятие построят на участке, полученном по программе «Земля за рубль». По словам главы министерства, заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в проект инвестируют 96 миллионов рублей.

«Для жителей Подольска на фабрике будет создано не менее 25 новых рабочих мест. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует уже во втором квартале 2025 года. Ввести в эксплуатацию комплекс и выпустить первую продукцию компания рассчитывает в 2027 году», — рассказала она.

На предприятии будут изготавливать платья, юбки, блузки, галстуки, нижнее белье и многое другое. На полученном участке возведут комплекс, где обустроят производство, склады, административные и другие помещения.

«Ставка один рубль в год будет сохраняться на весь срок действия договора аренды», — добавила министр имущественных отношений области Наталья Адигамова.

Программа «Земля за рубль» позволяет предпринимателям расширять производство и запускать импортозамещающие проекты. Ее продлили до конца года. Подобрать участок можно на инвестиционной карте региона, а подать заявку — по ссылке.

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