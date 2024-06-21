Швейное предприятие в Химках наладило производство одежды для новорожденных

Фото: Администрация Химки г.о.

Новая линейка одежды для новорожденных появилась на швейном предприятии в Химках. Специалисты производят вещи из муслина — ткань долговечна и не мнется.

Швейное предприятие заработало в начале этого года. Там разрабатывали одежду для женщин всех возрастов.

«Сейчас мы расширили линейку — это детская одежда для новорожденных. Идеи рождаются каждый день одна за другой. Планируем в ближайшее время перевести все наши готовые коллекции в одну, которая будет называться Family look», — рассказал генеральный директор компании Андрей Карташов.

Компания по пошиву одежды находится только на старте пути, и объемы готовой продукции пока небольшие. Приобрести товар можно на известных маркетплейсах. Расширить производство предприятию помогут субсидии и поддержка от государства. Такую помощь ему готовы оказать в муниципальном казенном учреждении «Малый бизнес Химки».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте