Швейная мануфактура в Реутове провела экскурсию для учатсников СВО

Компания Alexander-Ts в Реутове провела экскурсию для учатсников СВО и их родственников в рамках программы «Промышленный туризм». Мануфактура с 1991 года производит кожаные изделия.

Сейчас в коллекции компании более двух тысяч моделей для мужчин и женщин.

Экскурсию провели по нескольким цехам. В каждом показали технологию обработки и пошива кожи. Особое внимание уделили соблюдению техники безопасности.

«Экскурсия очень понравилась, узнала для себя много нового. Особенно поразил процесс изготовления кожаных аксессуаров на любой вкус. Работа сложная, кропотливая, но интересная», — сказала жительница Реутова Светлана Коновалова.

Экскурсии для ветеранов СВО и их семей проводят для ознакомления с предприятиями и дальнейшего трудоустройства.