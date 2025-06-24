Сегодня 20:13 Схватки и помощь — экстренно на дому. Фельдшер Ирина приняла роды в Мытищах по тревожному вызову Фельдшер в Мытищах прибыл на экстренный вызов и принял роды в квартире 0 0 0 Фото: Фото: Скорая помощь Московской области Подмосковье

В диспетчерскую службу скорой медицинской помощи поступил вызов: 37-летняя женщина находилась на 39-й неделе беременности, у нее начались схватки и открылось кровотечение. На адрес срочно выехала фельдшер Ирина Петрова с Мытищинской подстанции.

«После осмотра пациентки фельдшер выбрала единственное правильное решение — оказать акушерское пособие на дому, с последующей эвакуацией в стационар. К тому же роды развивались стремительно», — прокомментировал старший врач Мытищинской подстанции Ян Алиев.

Это была вторая беременность женщины. Благодаря слаженным действиям фельдшера на свет появилась доношенная девочка весом 3,5 килограмма. Малышка закричала сразу, что свидетельствовало о ее хорошем состоянии. Ирина перерезала пуповину, обработала новорожденную, зафиксировала шейный отдел воротником Шанца и укутала в стерильное одеяло.

После этого водитель скорой Александр Сулимов вместе с фельдшером бережно доставил маму и малышку в родильное отделение Мытищинской областной клинической больницы. Там их осмотрели врачи — акушеры-гинекологи и неонатологи. Женщине и ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они чувствуют себя хорошо, а девочка обладает крепким здоровьем и отличным аппетитом.