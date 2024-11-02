Шумозащитный экран установили на Кокошкинском шоссе в Одинцовском округе

Специалисты дорожной службы Подмосковья установили новый шумозащитный экран вдоль Кокошкинского шоссе около коттеджного поселка Мирас в Одинцовском городском округе. Всего обустроили более 1,6 тысячи квадратных метров панелей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковье, экран защитит от шума гимназию, детский сад, церковь и другие социально значимые объекты.

«Кроме своей основной задачи, такие конструкции также защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений, а непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в этом году специалисты установили 350-метровый шумозащитный экран вдоль дороги «Старосимферопольское шоссе — Бережки» у деревень Коледино и Новоколедино под Подольском, а в Жуковском заменили более шести тысяч панелей шумозащитного экрана вдоль участка дороги М-5 «Урал- Жуковский».