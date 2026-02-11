Шумовые полосы на обочинах установят в Серебряных Прудах

В 2026 году дорожная сеть Подмосковья станет еще технологичнее и безопаснее. В рамках масштабной губернаторской программы модернизации транспортной инфраструктуры особое внимание уделяется внедрению технических средств, предотвращающих аварии.

Одним из ключевых объектов станет автодорога «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая», где уже в апреле начнется обустройство «говорящих» обочин. «Говорящие» обочины — это специальные краевые шумовые полосы с рельефной структурой.

«Их принцип работы прост, но эффективен: как только колесо автомобиля наезжает на такую полосу, водитель чувствует резкую вибрацию и специфический гул. Это мгновенно „пробуждает“ внимание человека за рулем, если он отвлекся или начал засыпать. Такая защита критически важна в ночное время, в условиях тумана или сильных осадков, когда видимость разметки снижена», — отметили специалисты.

Работа в Серебряных Прудах ведется системно. В 2025 году шумовые полосы уже появились непосредственно на проезжей части на шести участках этой же трассы. Они были установлены в зонах повышенного риска — у остановок «Малынь», «Гурьево», «Поворот на Косяево» и «Поворот на Узуново». Новая стадия работ в 2026 году расширит охват безопасности, защищая уже края дорожного полотна.