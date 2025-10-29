Шумоглушители установили в котельной на Флотском проезде в Подольске

В округе на котельной, расположенной на Флотском проезде, 2, начали монтаж двух систем шумоподавления, одну уже запустили в работу. Это позволит убрать гул и вибрацию, идущие от теплового источника.

Монтаж оборудования проводится поэтапно. На данный момент уже установлен шумоглушитель или металлическая конструкция, наполненная звукопоглощающим материалом, на одном котле. В ближайшее время снизят уровень шума и на втором. На работу котельной процесс не повлияет.

В настоящее время все котельные запущены и подают тепло в дома, на социальные объекты и предприятия. Режим работы зависит от температуры наружного воздуха. При плюсовой температуре подается теплоноситель 60-70 градусов, при минусовой — 80-90 градусов. При сильных морозах из котельных будет выходить теплоноситель температурой более 90 градусов.