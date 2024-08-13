Штрафы за незаконный сброс отходов в Раменском превысили 620 тысяч рублей в июле

Камеры системы «Безопасный регион» помогают следить за соблюдением правил сброса отходов в регионе. Так, с их помощью в июле в Московской области выявили 47 нарушений.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья уточнили, что за месяц в Раменском нарушителям выписали штрафы в размере свыше 620 тысяч рублей.

«Система штрафов работает, многие жители осознают свои проступки. Однако борьба с незаконной утилизацией отходов будет продолжена и дальше. Отмечу, что для вывоза крупногабаритного и строительного мусора жители могут обратиться в управляющую компанию дома или самостоятельно заключить договор со специализированной организацией», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Жителям Подмосковья напоминают, что за сброс отходов в неположенных местах штрафы варьируются от 70 до 200 тысяч рублей.

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