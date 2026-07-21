Штрафы за незаконные свалки выписали в Одинцовском округе

В Одинцовском округе выявили факты незаконного сброса строительных отходов. Владельцам большегрузных автомобилей, причастным к нарушениям, назначили штрафы на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Незаконные размещения отходов обнаружили специалисты Минэкологии Московской области совместно с сотрудниками полиции. Нарушения зафиксировали в поселках ВНИИССОК и Трехгорка, а также на территории сельского поселения Жаворонское.

Водители большегрузного транспорта были задержаны в момент сброса строительных отходов. Среди материалов — грунты неизвестного происхождения, бой кирпича и бетона. Сотрудники составили административные протоколы и направили материалы в Минэкологии Московской области. Один из нарушителей ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Работа по выявлению и пресечению фактов образования нелегальных свалок в регионе продолжается. Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минэкологии о взыскании ущерба за незаконное размещение отходов в Кубинке Одинцовского округа. Виновным предстоит компенсировать более четырех миллионов рублей.