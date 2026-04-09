Штрафы за неоплату парковки для юридических лиц увеличили в Подмосковье

Поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесли в Подмосковье. Они коснулись штрафов за неоплату парковок для должностных и юридических лиц. Теперь они составят пять и 15 тысяч рублей соответственно.

Председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин пояснил, что ранее штрафы за неоплату парковки составляли 2,5 тысячи рублей для всех. Теперь такой размер будет актуален только для физических лиц. Для должностных и юридических сумма составит пять и 15 тысяч рублей соответственно.

«В других регионах — в Ставропольском крае, Волгоградской, Ленинградской областях — уже давно применяется дифференцированная ответственность. И опыт признан успешным», — подчеркнул Максим Коркин.

Он добавил, что за прошлый год из общего числа постановлений за неоплату платных парковок более 13% вынесено в отношении юридических лиц.