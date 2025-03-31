Штрафы за ненадлежащее содержание домов Подмосковья составили 5 млн рублей

За неделю в Министерстве по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области рассмотрели 113 дел об административных правонарушениях. В заседании участвовали инспекторы территориальных отделов и представители прокуратуры.
В ведомстве рассмотрели дела управляющих компаний из 13 округов, включая Химки, Люберцы, Клин, Мытищи, Дубну, Лобню, Королев и другие. Основные нарушения касались плохого качества коммунальных услуг, несоблюдения лицензионных требований управляющими компаниями и нарушений в сфере энергосбережения. В итоге на УК, которые некачественно обслуживают многоквартирные дома, наложили штрафы на сумму 5,2 миллиона рублей.
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