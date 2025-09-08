Штрафы за нарушения в содержании домов Подмосковья превысили 3 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области рассмотрело 25 дел об административных правонарушениях. В заседании поучаствовали инспекторы территориальных отделов и представители прокуратуры.

Дела были заведены в отношении управляющих и ресурсоснабжающих компаний из 13 округов, в том числе Долгопрудного, Котельников, Клина, Дубны, Мытищ и других.

Основные нарушения касались содержания подъездов, работы лифтов, сроков подготовки домов к отопительному сезону и коммунальных услуг.

По итогу 22 дела получили решения, три отправили на доработку. Семь учреждений получили предупреждения, а остальным назначили штрафы. Общая их сумма составила 3,3 миллиона рублей.