Штрафы на 5 миллионов рублей за неправильную парковку выписали в Подмосковье за год

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы за прошедший год. С помощью приложения «Народный инспектор» удалось выявить множество нарушений, связанных с неправильной парковкой на контейнерных площадках. В результате нарушителям выписали штрафы на общую сумму пять миллионов рублей.

В топ-10 округов по количеству зафиксированных незаконных парковок вошли Ленинский — 183 штрафа; Одинцовский — 133; Котельники — 90; Красногорск — 62; Люберцы — 58; Балашиха — 52; Мытищи — 48; Коломна — 26 штрафов.

Когда проезд для мусоровозов затруднен, водитель делает фотографии нарушения и отправляет их в муниципальный Центр управления регионом через специальное приложение. После этого сотрудники центра могут выставить мусорные баки,
изменить график вывоза отходов или порекомендовать оператору использовать более компактную технику для вывоза.

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