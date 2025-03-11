Штрафы на 2,2 миллиона рублей выписали нарушителям чистоты в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассмотрело административные дела. Нарушителей чистоты и порядка привлекли к ответственности.

Сотрудники ведомства рассмотрели 28 административных дел в отношении управляющих организаций, товариществ собственников жилья и недвижимости, а также жилищного кооператива.

Нарушения требований законодательства выявили в Павловском Посаде, Электростали, Балашихе, Орехово-Зуеве, Раменском, Домодедове, Чехове, Серпухове, Луховицах, Химках, Мытищах, Одинцове и Наро-Фоминске.

Общая сумма выписанных штрафов составила 2 240 000 рублей.