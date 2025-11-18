Штрафы на 1,6 млн рублей за нелегальную торговлю выписали в Подмосковье с января

В октябре в Подмосковье продолжили проводить рейды по пресечению нелегальной торговли. За 10 месяцев было зафиксировано 1306 нарушений — общая сумма штрафов составила почти 1,6 миллиона рублей.

Проверки проводились сотрудниками Минсельхозпрода региона вместе с представителями местного самоуправления и правоохранителями. В октябре они посетили 116 объектов и составили 191 протокол.

В ведомстве отметили, что работа в этом ключе проводится регулярно. В отношении нарушителей применяются административные меры, которые позволяют поддерживать правопорядок в сфере региональной торговли.