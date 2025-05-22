Штраф за использование чужих социальных карт в автобусах увеличили в Подмосковье

Фото: Брендированный автобус к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Мытищах / Медиасток.рф

Штраф за незаконное использование проездных документов в автобусах увеличили в Подмосковье до четырех тысяч рублей. Нововведение позволит снизить количество случаев предъявления чужих социальных карт.

Штраф за неправомерное использование проездных в автобусах в Подмосковье раньше составлял 2,5 тысячи рублей. Его размер увеличили до четырех тысяч.

Как рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Дмитрий Дениско, такое решение приняли из-за единого транспортного контура с Москвой, где наказание за такое нарушение также увеличили.

«Нововведение позволит снизить количество совершения новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Московской области другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте», — пояснили в ведомстве.