Штраф за использование чужих социальных карт в автобусах увеличили в Подмосковье

Штраф за незаконное использование проездных документов в автобусах увеличили в Подмосковье до четырех тысяч рублей. Нововведение позволит снизить количество случаев предъявления чужих социальных карт.
Штраф за неправомерное использование проездных в автобусах в Подмосковье раньше составлял 2,5 тысячи рублей. Его размер увеличили до четырех тысяч.
Как рассказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Дмитрий Дениско, такое решение приняли из-за единого транспортного контура с Москвой, где наказание за такое нарушение также увеличили.
«Нововведение позволит снизить количество совершения новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Московской области другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте», — пояснили в ведомстве.
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