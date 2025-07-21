Штраф за использование чужих социальных карт в автобусах увеличили в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы приняли решение об ужесточении наказания за нелегальное использование проездных документов. Согласно новому закону, штраф за нарушения увеличили с двух с половиной до четырех тысяч рублей.

Изменение уравнивает размер ответственности между регионом и Москвой, где аналогичный штраф действует с мая 2023 года.

«Это позволит снизить количество новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Московской области другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Статистика нарушений демонстрирует актуальность проблемы: в 2024 году в регионе выписали 1055 штрафов за подобные нарушения, а с начала текущего года к ответственности привлекли уже 458 пассажиров.

При выявлении факта неправомерного использования инспектор будет обязан изъять социальную карту и передать ее в многофункциональный центр. Окончательное решение о блокировке примут органы социальной защиты.

Закон не предусматривает наказания для владельца карты, если ее использовал другой человек, однако держатель обязан обеспечивать сохранность проездного.

Контролеры будут определять подлинность карты и ее принадлежность при помощи специальных сканеров.