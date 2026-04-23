Штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте увеличили в Подмосковье

Московская областная дума внесла в региональный Кодекс об административных правонарушениях изменения. Они увеличивают размер штрафа за неоплаченный проезд.

Региональное законодательство приводят к общему стандарту со столицей.

«Ранее существовали разные статьи и разные суммы штрафов: две тысячи рублей за безбилетный проезд и четыре тысячи рублей за неправомерное использование льготных документов. Теперь это будет единая статья с фиксированным штрафом в размере пяти тысяч рублей», — пояснил председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

За второе полугодие минувшего года инспекторы выписали свыше 17 тысяч постановлений, а общая сумма составила почти 36 миллионов рублей.

«Действующие санкции лишь в 10–20 раз превышали стоимость билета и не несли заградительный характер. Штраф в пять тысяч рублей эквивалентен уже 25–60 поездкам. Это делает систематическое нарушение финансово бессмысленным», — уточнил Максим Коркин.

Он отметил, что важным аспектом стала необходимость синхронизации правового поля с Москвой.

«Когда за одно и то же нарушение по одну сторону МКАД штраф — две тысячи, а по другую — пять тысяч, это создает путаницу и правовую неопределенность. Мы приводим нормы к единому знаменателю», — добавил Коркин.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.