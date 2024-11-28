Штраф за безбилетный проезд увеличат в автобусах Подмосковья

Мособлдума приняла закон об увеличении штрафов за безбилетный проезд. Теперь нарушители заплатят две тысячи рублей вместо одной.

«Как показывают данные, количество безбилетников в регионе растет. За девять месяцев текущего года уже выписано более 17 тысяч штрафов, это на 857 постановлений больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — пояснил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Он добавил, что на некоторых маршрутах штраф превышает стоимость поездки всего лишь три раза. Для пассажиров- безбилетников выгоднее оплатить штраф при встрече с контролером, а остальные поездки не оплачивать.

«Наша главная цель — не наказать. Важно, чтобы пассажиры ответственно относились к покупке билета. Ведь оплаченный билет — это возможность для перевозчика регулярно обновлять подвижной состав, обслуживать транспортные средства, что влияет в целом на улучшение качества транспортного обслуживания», — подчеркнул Коркин.